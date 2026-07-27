Sob o comando de Thiago Silva, Fluminense empata e liga sinal de alerta no Brasileirão

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Grêmio, em um confronto que, sobretudo, marcou o retorno de Thiago Silva à equipe carioca. Vale destacar que, em sua quarta passagem pelo clube, o zagueiro de 41 anos atuou ao longo dos 90 minutos não apenas como titular, mas também como capitão, assumindo, dessa forma, um papel de verdadeiro protagonista em campo.

Consequentemente, a grande atuação do defensor rendeu intensos elogios por parte do técnico Zubeldía. Nesse sentido, o treinador fez questão de destacar a excelente leitura tática do atleta durante a partida, reforçando, assim, a relevância de sua liderança para o elenco.

“É um jogador que vai na mesma linha que o treinador. Tem experiência em questões táticas para encontrar soluções. Para qualquer treinador, se souber utilizar, é muito bom. Em grande parte do primeiro tempo, o controle de jogo se deveu a tranquilidade que ele transmite e às linhas de passe que a equipe vai encontrando com calma. Faltou profundidade, atacar o último terço. Basicamente o que traz é isso. Não é uma liderança por liderança. Isso é Thiago e para nós é muito bom”, comentou.

Em primeiro lugar, embora o defensor tenha apresentado um bom futebol, a equipe tricolor, por outro lado, acabou expondo antigas fragilidades defensivas. Em virtude disso, o time alcançou a 13ª partida consecutiva em que a sua defesa concede gols ao adversário.

Fábio salva Fluminense da derrota

Consequentemente, o goleiro Fábio precisou realizar três grandes intervenções na Arena, no intuito de impedir a derrota do time visitante. Somado a isso, uma vez que acumula três jogos sem vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense passa a, portanto, focar suas atenções no compromisso diante do Bahia.

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Esse confronto ocorrerá nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, com o objetivo de alcançar o primeiro triunfo após a pausa para a Copa do Mundo.

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