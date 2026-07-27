Grêmio anuncia meia croata com passagem pela Premier League

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (27) a contratação do meia croata Filip Krovinović, que assinou contrato válido até o fim de 2028. O jogador de 30 anos chega após encerrar sua passagem pelo Hajduk Split e reforça um setor considerado prioridade pela diretoria desde o início da temporada. Com experiência no futebol europeu, o novo reforço desembarca em Porto Alegre para aumentar a qualidade da criação ofensiva da equipe comandada por Luís Castro.

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A negociação ganhou força nas últimas semanas, principalmente porque Krovinović já conhece o treinador gremista. Os dois trabalharam juntos no Rio Ave, de Portugal, entre 2016 e 2017, período em que o meia viveu uma das melhores fases da carreira. Além disso, a identificação entre atleta e comissão técnica facilitou as conversas, enquanto o Grêmio buscava um jogador capaz de atuar centralizado e organizar o setor ofensivo.

Reencontro com Luís Castro impulsionou o acerto

O histórico entre treinador e jogador foi um dos fatores determinantes para o desfecho positivo. Krovinović construiu boa parte da carreira em Portugal, passando por Rio Ave e Benfica, antes de atuar também na Inglaterra por West Bromwich Albion e Nottingham Forest. Posteriormente, retornou ao futebol croata para defender o Hajduk Split, onde conquistou duas edições da Copa da Croácia e acumulou experiência em competições nacionais e continentais.

Embora tenha atuado em diferentes funções no meio-campo ao longo da carreira, o croata chega ao Grêmio para exercer principalmente a função de articulador. Dessa forma, Luís Castro ganha uma alternativa técnica para aumentar a posse de bola, acelerar a circulação ofensiva e abastecer o ataque com maior frequência.

Dessa forma, a expectativa é pela adaptação de Krovinović ao futebol brasileiro e pela regularização para estrear nas próximas rodadas. O Grêmio acredita que a chegada do meia representa um passo importante para fortalecer o elenco na sequência da temporada. Com contrato longo e respaldo da comissão técnica, o croata inicia sua trajetória cercado pela expectativa de assumir protagonismo no setor de criação e ajudar o Tricolor na busca por melhores resultados.

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