Paquetá volta a treinar no Flamengo e se aproxima de retorno

O meia Lucas Paquetá, enfim, voltou a treinar com o restante do elenco do Flamengo. Foi em atividade de reapresentação nesta segunda-feira (27/7), no CT Ninho do Urubu. Dessa forma, o jogador, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, está próximo de um retorno ao Fla.

Paquetá surge em fotos divulgadas pelo Flamengo treinando com o restante dos colegas no George Helal. Assim, de acordo com informações do “ge”, pode voltar a atuar já contra o Internacional, nesta quarta-feira (29/7), em jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 21ª rodada do Brasileirão. A viagem à capital gaúcha está marcada para as 19h30 (de Brasília) desta terça-feira (28/7), véspera do jogo.

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Cabe, então, à comissão técnica, liderada por Leonardo Jardim, decidir quanto à utilização do camisa 20 diante do Colorado. O treino desta segunda foi o primeiro de Paquetá com o elenco desde que se despediu para defender a Seleção Brasileira. Ele, porém, se lesionou durante jogo contra o Japão, pelas 16 avos de final, e não mais entrou em campo. Paquetá abriu mão de parte das férias para realizar preparação física e entrar em fase de transição.

O foco do Flamengo, no entanto, é em deixar Paquetá pronto para os duelos contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores. Os jogos ocorrerão nos dias 12 e 19 de agosto, sendo o primeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e o segundo no Maracanã.

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