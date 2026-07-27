Atlético avança no mercado e sonha com dupla do Fenerbahçe

O Atlético voltou a movimentar os bastidores do mercado da bola e trabalha com a possibilidade de realizar duas contratações de impacto nesta janela de transferências. O clube acompanha atentamente a situação de Fred e Anderson Talisca, ambos vinculados ao Fenerbahçe, da Turquia, e estuda uma operação que pode reforçar significativamente o elenco comandado por Eduardo Domínguez. Enquanto isso, a diretoria mantém contato com representantes dos atletas e aguarda o desenrolar das negociações no futebol turco.

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Entre os dois nomes, Fred aparece como a prioridade absoluta. O volante tem contrato até meados de 2027, porém seu empresário segue na Turquia tentando costurar uma rescisão amigável com o Fenerbahçe. O Atlético não pretende desembolsar valores para adquirir os direitos do jogador e aposta justamente na possibilidade de uma saída sem custos. Com esse cenário, o clube entende que pode oferecer um projeto esportivo competitivo para convencer o meio-campista a retornar ao futebol brasileiro.

Talisca também desperta interesse

Além de Fred, Anderson Talisca passou a fazer parte da lista de alvos do departamento de futebol atleticano. O meia-atacante, que recentemente renovou contrato com o Fenerbahçe, continua sendo um dos brasileiros mais valorizados do exterior e também desperta interesse de outros clubes nacionais. Mesmo assim, o Atlético decidiu consultar as condições de uma eventual negociação e avalia se existe margem para abrir conversas nas próximas semanas. Por outro lado, a operação é considerada bem mais complexa por envolver cifras elevadas.

Nesse sentido, o caso de Fred trata-se como uma oportunidade de mercado, enquanto Talisca representa uma possibilidade que passará por análise apenas se houver abertura para uma negociação considerada viável. Além disso, o planejamento financeiro segue sendo um dos fatores determinantes para evitar investimentos acima do orçamento previsto.

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