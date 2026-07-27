Vitinho sofre nova lesão no joelho e passará por cirurgia no Corinthians

O atacante Vitinho sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino da última sexta-feira (24/7) e precisará passar por cirurgia para corrigir o problema. Assim, ele vira desfalque do Corinthians e não joga mais nesta temporada.

Após sentir o joelho, o jogador realizou exames no sábado e foi avaliado pelo médico especialista Moisés Cohen, que indicou o procedimento cirúrgico. A operação está marcada para esta quarta-feira (29/7). A nova lesão interrompe justamente o processo de recuperação do atacante. Vitinho já realizava a transição física e estava próximo de completar três meses afastado dos gramados, com expectativa de voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

A última partida do atacante aconteceu em 30 de abril, quando entrou nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Peñarol, pela Libertadores. Na ocasião, ele sofreu um estiramento no músculo obturador do quadril direito e iniciou o tratamento.

Durante a recuperação, o departamento médico identificou também uma lesão nos tendões dos isquiotibiais, localizados na parte posterior da coxa. A região já havia passado por cirurgia em 2023, antes de sua chegada ao Corinthians, para corrigir um problema semelhante.

Embora tenha se recuperado rapidamente do estiramento no quadril, Vitinho precisou de mais tempo para tratar a lesão nos tendões. Agora, quando se aproximava do retorno aos gramados, voltou a sofrer um revés.

O Corinthians ainda não divulgou um prazo para a recuperação após a cirurgia no joelho esquerdo. Com isso, o atacante permanecerá afastado por tempo indeterminado.

Vitinho convive com lesões no Corinthians

Esta será a segunda cirurgia de Vitinho desde que chegou ao clube, em agosto de 2025. Dois meses após a contratação, o atacante passou por uma artroscopia para corrigir uma lesão no menisco medial do joelho direito e ficou cerca de um mês e meio longe das partidas.

Assim, com contrato válido até dezembro deste ano, Vitinho iniciará mais um processo de recuperação na tentativa de voltar a atuar pelo Timão antes do fim de seu vínculo.

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