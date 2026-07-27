Cruzeiro anuncia Pedro Duarte como novo técnico do Sub-20

O Cruzeiro definiu Pedro Duarte como o novo treinador da categoria sub-20. Aos 46 anos, o treinador desembarca na Toca da Raposa para substituir Mairon César, que deixou o clube recentemente após conquistar a Copinha no início da temporada. A diretoria, nesse sentido, inicia um novo ciclo nas categorias de base apostando em um profissional com experiência na formação de jovens atletas.

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Natural de Braga, Pedro Duarte construiu sua carreira em clubes tradicionais do futebol português. O treinador trabalhou nas categorias de base do Sporting Braga, onde conquistou um título nacional, além de passagens por Estoril e Gil Vicente. Além disso, possui Licença Uefa PRO, a certificação máxima para treinadores na Europa, fator que foi determinante para a escolha da SAF celeste.

Experiência na formação foi decisiva

Após o anúncio oficial do Cabuloso, Pedro Duarte destacou a satisfação por assumir um dos maiores clubes do futebol brasileiro e ressaltou que aceitou o desafio pela dimensão do projeto apresentado pelo clube.

“Foi um convite que, acima de tudo, me deixa muito feliz, por poder integrar um clube de muito prestígio como o Cruzeiro. Estou muito satisfeito, mas obviamente, muito consciente da exigência e da responsabilidade que tenho a partir de agora para trabalhar em um clube com a dimensão do Cruzeiro”, afirmou o novo comandante.

O treinador também revelou que as conversas com a diretoria foram objetivas desde o início das negociações.

“Nos contatos que tive, as pessoas foram muito diretas naquilo que queriam para o meu trabalho, então o convite foi aceito de uma forma muito natural”, completou.

Dessa forma, Pedro Duarte chega respaldado pela filosofia de desenvolvimento adotada pelo clube para as categorias inferiores.

A equipe sub-20 fechou a temporada na sétima colocação do Brasileirão Sub-20 e caiu nas quartas de final para o Vasco. Agora, sob novo comando, o elenco entra em período de preparação visando a 2027. A Raposa, por fim, espera que a chegada de Pedro Duarte fortaleça ainda mais a formação de atletas para abastecer o elenco principal do clube nos próximos anos.

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