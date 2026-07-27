Elenco do Botafogo retoma a rotina de trabalho na sexta-feira (31)

Após vencer o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, no último domingo (26), pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Botafogo terão um longo descanso para recarregar as baterias. O elenco só volta, então, a treinar na próxima sexta-feira (31), no Espaço Lonier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação é do jornal “O Globo”. Alguns atletas, aliás, aproveitarão o longo período para viajar e visitar parentes que não moram no Rio de Janeiro.

Apesar da folga de quatro dias, o departamento médico seguirá funcionando para os jogadores que estão em recuperação, como, por exemplo, o zagueiro Pantaleão, o volante Allan e o atacante Júnior Santos, este último em fase avançada para voltar aos gramados em comparação aos demais companheiros.

O Botafogo só volta a campo no dia 8 de agosto, contra o Fluminense, pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O adversário desta semana seria o Grêmio, porém, o time gaúcho tem compromisso pela fase eliminatória da Sul-Americana, contra o Bolívar (BOL). O encontro com Imortal será, portanto, adiado.

Os dias seguintes são reservados às oitavas de final da Copa do Brasil, torneio que o Glorioso, eliminado, só volta a disputar em 2027.

Com 29 pontos, o Botafogo é o sétimo colocado desta edição do Campeonato Brasileiro. Ao superar o Cruzeiro de Artur Jorge, o Mais Tradicional se aproximou da zona de classificação para a Libertadores.

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