Com dois empates após a Copa, Fluminense completa dois meses sem vencer um jogo oficial

O Fluminense alcança nesta segunda-feira (27) a incômoda marca de dois meses inteiros sem comemorar uma vitória em partidas oficiais. A última celebração do torcedor tricolor ocorreu ainda em 27 de maio, ocasião em que a equipe superou o Deportivo La Guaira, da Venezuela. O duelo foi pela fase de grupos da Copa Libertadores, carimbando assim o seu passaporte para as oitavas de final.

Naquela mesma noite, contudo, o clube carioca não dependia apenas do próprio desempenho para avançar ao mata-mata.

Uma combinação paralela de resultados acabou favorecendo o time, visto que o Rivadavia, da Argentina, derrotou o Bolívar, da Bolívia, e consequentemente assegurou a vaga tricolor na etapa seguinte da competição continental.

Por uma grande ironia do destino, o sorteio dos confrontos das oitavas de final cruzou novamente os caminhos das duas equipes. Dessa maneira, o próprio Rivadavia surgiu como o próximo adversário do Fluminense na disputa do torneio.

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Desde aquele triunfo em maio, no entanto, o jejum de vitórias do Fluminense se consolidou de forma preocupante. A equipe segue sem vencer após o término da Copa do Mundo, acumula apenas empates contra Bragantino e Grêmio e estende a sua incômoda sequência sem triunfos no calendário oficial.

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