Sport x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Sport e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão entra em campo pressionado pelo longo jejum de vitórias e precisa dos três pontos para seguir sonhando com o acesso. Já o Dourado tenta interromper a sequência negativa e abrir distância da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida, ao vivo, a partir de 18h.

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