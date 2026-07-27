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Sport x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Sport x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h
Sport x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h -

Sport e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão entra em campo pressionado pelo longo jejum de vitórias e precisa dos três pontos para seguir sonhando com o acesso. Já o Dourado tenta interromper a sequência negativa e abrir distância da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida, ao vivo, a partir de 18h.

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