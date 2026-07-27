Inter de Milão se aproxima da contratação de Stones, ex-City

Sem clube desde que anunciou sua saída do Manchester City (ING) após dez temporadas, o zagueiro John Stones está próximo de definir sua próxima equipe. Aos 32 anos, o inglês deverá acertar sua primeira experiência fora de casa e fechar com a Inter de Milão (ITA).

É o que afirma, ao menos, o jornalista especialista em transferências, Fabrizio Romano, em publicação nesta segunda-feira (27/7). Segundo o italiano, o anúncio está apenas por passos formais de ocorrer. Dessa forma, Stones assinaria até junho de 2028 com os Nerazzurri.

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Stones disputou a Copa do Mundo com a Inglaterra mesmo sem contrato com o Manchester City. Após dez temporadas de muito sucesso nos Citizens, o jogador viu seu vínculo se encerrar em 30 de junho, deixando o clube para negociar uma nova transferência. Na Copa, foi titular três vezes e reserva utilizado em duas oportunidades, terminando com a terceira colocação.

Reforço da Inter de Milão passou anos no Manchester City

Ele chegou ao City, aliás, após quatro boas temporadas pelo Everton, também da Inglaterra. Assim, chegou para 2016/17, atuando em 41 partidas. Curiosamente, foi a temporada com maior participação pelo City. Isso porque a ex-equipe de Pep Guardiola tinha muitos zagueiros no elenco e fazia uma espécie de rotação. Foram 295 partidas pelos Citizens, com 19 gols e nove assistências.

Ao todo, conquistou um Mundial de Clubes (2023), uma Supercopa Europeia (2023) e uma Liga dos Campeões (2022/23). Além disso, levantou seis vezes a Premier League (2017/18, 18/19, 20/21, 21/22, 22/23 e 23/24) e três vezes a Copa da Inglaterra (2018/19, 22/23 e 25/26). Por fim, venceu cinco edições da Copa da Liga Inglesa (2017/18, 18/19, 19/20, 20/21 e 25/26).

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