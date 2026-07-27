Calebe é apresentado e promete ajudar o Internacional a sair da crise

O Internacional apresentou, nesta segunda-feira (27), o meia Calebe como reforço para a sequência da temporada. Contratado por empréstimo até o meio de 2027, o jogador de 26 anos recebeu a camisa 30 e já iniciou os trabalhos com o elenco comandado por Paulo Pezzolano. Além disso, o novo reforço garantiu que chega preparado para contribuir desde os primeiros compromissos e ajudar o clube a reagir no Brasileirão.

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Regularizado no BID da CBF, Calebe revelou que, mesmo após o período de férias, manteve a preparação física para estar disponível rapidamente. O meia destacou que ainda precisa recuperar o ritmo de jogo, mas assegurou que está pronto para corresponder caso seja acionado pela comissão técnica.

“Estou me sentindo bem. Estou à disposição do treinador e dos companheiros para ajudar o mais rápido possível o Internacional a virar essa chave”, afirmou.

Reforço acredita na recuperação colorada

Durante a apresentação, Calebe demonstrou confiança na recuperação do Internacional, que vive momento delicado após quatro derrotas consecutivas e ocupa posição próxima da zona de rebaixamento. Nesse sentido, o meia contou que conversou com o executivo Fabinho Soldado durante as negociações e recebeu detalhes sobre o projeto esportivo do clube.

“Ele falou do projeto do clube, da situação e disse que eu poderia ajudar. Tenho certeza que o Inter vai virar essa chave e voltaremos a dar alegria para a torcida”, declarou.

O novo camisa 30 também destacou que sua trajetória o preparou para atuar em equipes que exigem alta intensidade. Revelado pelo Atlético, Calebe lembrou dos trabalhos realizados com Jorge Sampaoli, Juan Pablo Vojvoda e Eduardo Coudet, treinadores que marcaram sua carreira pelo estilo ofensivo e ritmo elevado de jogo.

“Ele (Fabinho) falou do projeto do clube, da situação e falou que eu poderia ajudar. Trabalhamos para fazer um grande trabalho nesse restante de jogos que tem pela frente, cada um é uma final. Sabemos que vai ser muito difícil, mas com a confiança, com o trabalho contínuo de todo o grupo, com a comissão, com a diretoria, com a torcida. Tenho certeza que o Inter vai virar essa chave e voltaremos a dar alegria para a torcida”, declarou Calebe.

O atleta disputará espaço com nomes como Alan Patrick, Bruno Henrique, Paulinho, Vitinho, Thiago Maia e Alan Rodríguez. Com isso, o Internacional amplia as opções para o setor de criação enquanto tenta reagir na temporada. Além do meia, o clube também reforçou o elenco com o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Maripán e aguarda apenas a oficialização da chegada do lateral-esquerdo Iago para fortalecer ainda mais o grupo comandado por Paulo Pezzolano.

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