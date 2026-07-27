Diego Caito é apresentado após estrear com gol e projeta briga por posição no Grêmio

O Grêmio apresentou Diego Caito nesta segunda-feira (27), um dia após o lateral-direito estrear fazendo um gol no empate em 1 a 1 com o Fluminense, na Arena. O jogador, que estava no Goiás, recebeu a camisa número 27 das mãos do vice de futebol, Rafael Lima, e projetou a disputa com Pavón e Marcos Rocha pela titularidade na posição.

Diego Caito entrou aos 23 minutos do segundo tempo na vaga de Pavón e marcou aos 43, após receber lançamento de Jovane Cabral na ponta, bater cruzado e contar com a sorte de um desvio na defesa, que matou o goleiro Fábio.

“Quando o mister me chamou, estava preparado, estava tranquilo. Talvez tenha sido até bom não ter tido apresentação antes, porque a gente sabe que, independente do que a gente fala aqui, tem que responder dentro das quatro linhas. Fiquei muito feliz com a minha partida de ontem e nada melhor do que ser diante do nosso torcedor, né? Já pude conhecer um pouco da atmosfera da Arena e fiquei muito feliz com isso”, afirmou.

Caito chega para brigar por posição na lateral

O lateral falou sobre a briga pela posição e elogiou os concorrentes do elenco do Grêmio. Contudo, deixou claro que vai agarrar a chance com unhas e dentes.

“Eu chego para agregar ao elenco, chego para disputar minha posição também, é óbvio, porque nós todos queremos jogar. Quanto ao Pavón, acho que é um cara que é superdedicado todos os dias. É um cara que se dedicou muito pelo Grêmio. Ele foi improvisado na posição e brigou por todos, ele lutou por todos, então tem que reconhecer sim o trabalho do Pavón. Eu acho que quem tem que escolher isso da melhor forma é o treinador. Estou disponível se ele precisar de mim 90 minutos, se ele precisar de mim em cinco ou em 15, eu tenho que estar disponível”.

Caito passou pelas categorias de base do Grêmio no sub-13. Agora com 22 anos, retorna ao clube e aguarda a oportunidade para se firmar de vez no futebol brasileiro.

“O torcedor pode esperar de mim um cara que vai respeitar muito essa camisa. Primeiramente, vai ser um cara comprometido, independente da idade. Eu entendo muito bem onde estou, o cenário que eu estou vivendo nesse momento e tenho que aproveitar essa oportunidade da melhor forma, ela não passa novamente. Sou um cara que respeita Léo Moura, que teve uma baita passagem pelo Grêmio, e eu espero seguir a carreira desses caras, seguir mais ou menos os passos deles e, se Deus quiser, me tornar um cara muito importante aqui no Grêmio”, projetou.

Grêmio compra parte dos direitos do jogador

O Imortal adquiriu 30% dos direitos econômicos do defensor por R$ 3 milhões. Para ficar com Diego Caita em definitivo, o Tricolor terá que pagar mais R$ 2 milhões até dezembro, garantindo, assim, mais 20%.

Assim, o custo total da transação é de R$ 5 milhões. Ao pagar o valor total, o Grêmio garante a contratação em definitivo, com o Goiás permanecendo com os outros 50% dos direitos econômicos do jogador.

Diego Caito estreou pelos profissionais do Goiás em 2023. Na atual temporada, disputou 28 jogos, com dois gols e três assistências.

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