Diniz comanda primeiro treino do Corinthians de olho no duelo com o Athletico

Após empatar com o Bahia fora de casa, o Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (27), no CT Dr. Joaquim Grava. Assim, o Timão iniciou a preparação para o duelo contra o Athletico, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre na quinta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Dessa forma, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos em Salvador realizaram atividades regenerativas na parte interna do CT. O restante do elenco começou o dia com um trabalho físico na academia e, na sequência, participou do aquecimento no Campo 2.

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Com a presença de atletas da equipe sub-20, o técnico Fernando Diniz comandou um treino coletivo no Campo 3, com foco em situações de jogo. Nesse sentido, nesta terça-feira (28), os jogadores farão o segundo treino de preparação para o confronto com o Furacão.

No momento, o Timão ocupa a nona colocação, com 28 pontos, a cinco do Fluminense, atual quarto colocado. Já a diferença para o Red Bull Bragantino, que está em quinta, é de apenas três pontos neste início de returno.

Para isso, a equipe paulista terá que superar o Athletico, que está em ótima fase, na terceira colocação, com 36 pontos. No primeiro turno, o Timão venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada, com gol de Rodrigo Garro.

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