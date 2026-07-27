Itália vive nova crise, e Maldini e Leonardo deixam a federação

A crise na seleção italiana ganhou um novo capítulo. Após as negociações frustradas com nomes como Pep Guardiola e Andrea Pirlo para o comando técnico, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) agora concentra esforços para contratar Thiago Motta. No entanto, a indefinição acabou provocando mudanças importantes nos bastidores.

LEIA MAIS: Barcelona mira destaque do Bournemouth após negativa por Julián Álvarez

De acordo com informações da imprensa italiana, Paolo Maldini e Leonardo Nascimento de Araújo pediram demissão dos cargos de diretor técnico e consultor, respectivamente. Os dois haviam sido anunciados pela federação há apenas 16 dias.

A saída da dupla teria ocorrido pela dificuldade da FIGC em definir um novo treinador para a seleção, que vive um dos momentos mais delicados de sua história recente após ficar fora da Copa do Mundo de 2026, acumulando a terceira ausência consecutiva no torneio.

O impasse nas negociações com Andrea Pirlo motivou as demissões. Com isso, outros nomes voltaram ao radar para assumir a equipe. Entre eles: Roberto Mancini, Antonio Conte e Thiago Motta, que aparece como o favorito neste momento.

Enquanto busca um novo comandante, a Itália segue tentando encontrar um caminho para superar a crise esportiva e administrativa que afeta uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.