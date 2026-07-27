Sinisterra tem lesão muscular e pode desfalcar o Cruzeiro por até dois meses

O Cruzeiro confirmou mais um problema muscular no atacante Sinisterra. O jogador ficará em tratamento no departamento médico do clube, que não divulgou o tempo de recuperação. Contudo, ele pode ficar fora de ação por até dois meses.

A Raposa anunciou ainda que a situação gera preocupação e é complexa. Dessa maneira, o colombiano passará por outros exames para determinar a real gravidade da lesão.

Aos 37 minutos do primeiro tempo da derrota do Cruzeiro para o Botafogo por 1 a 0, Sinisterra recebeu um lançamento logo pelo meio, correu para alcançar a bola, mas logo sentiu dores na coxa e caiu no gramado. O jogador recebeu atendimento médico e saiu de campo de maca, diretamente para o vestiário.

O atacante vem sofrendo com muitos problemas musculares desde que chegou ao Cruzeiro. Ele acumula quatro lesões musculares, duas em cada coxa. A primeira foi um estiramento na direita, no fim de setembro de 2025. Após se recuperar, disputou duas partidas em outubro saindo do banco de reserva e teve nova lesão, desta vez na esquerda.

Na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, iniciou a partida decisiva contra o Corinthians como titular, mas saiu ainda no primeiro tempo com edema muscular na coxa esquerda. Já em fevereiro deste ano, sofreu um problema na coxa direita contra o Mirassol.

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