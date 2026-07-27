Flamengo pode emprestar De la Cruz ao Peñarol (URU)

O meia Nicolás De la Cruz pode estar de saída do Flamengo. Convivendo com problemas físicos, especialmente de 2025 em diante, o uruguaio é alvo do Peñarol (URU), que deseja sua contratação por empréstimo de seis meses. Assim, o atleta de 29 anos já topou uma possível saída, faltando o Fla negociar diretamente com o clube uruguaio.

Segundo o jornal uruguaio “Ovación”, em publicação nesta segunda-feira (27/7), o desejo do Peñarol é contratá-lo sem custos até o fim do ano. No entanto, apesar de conversas iniciais, ainda não há proposta oficial para fazer De la Cruz trocar de clube. Recentemente, o meia esteve fora das convocações para jogos contra Chapecoense e São Paulo por novos problemas físicos.

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De la Cruz custou mais de R$ 100 milhões ao Flamengo

O jogador, aliás, tem contrato até dezembro de 2028 com o Rubro-Negro. Ele chegou em 2024 após o Fla pagar sua multa rescisória com o River Plate (ARG), bancando 16 milhões de dólares (cerca de R$ 77,7 milhões na cotação da época) à vista para contar com o jogador. Além disso, houve outros custos como luvas, comissões e encargos, com o valor superando a barreira dos R$ 100 milhões.

Em sua primeira temporada no Maracanã, o impacto foi rápido, visto que tornou-se titular e peça fundamental da equipe. Não à toa, participou de 41 partidas, com dois gols e seis assistências. Em 2025, no entanto, começou a conviver com problemas físicos, especialmente no joelho direito, o que fez perder diversos jogos ao longo da temporada. Assim, disputou somente 34 partidas. Já em 2026, foram somente 19 aparições. Mesmo assim, conseguiu vaga na Copa do Mundo pelo Uruguai, ficando pelo caminho na fase de grupos após campanha decepcionante no Grupo H.

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