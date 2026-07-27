Fortaleza x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

No encerramento da 20ª rodada, a primeira do returno, da Série B, Fortaleza e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (28). Assim, o confronto está marcado para 21h35 (de Brasília), no Castelão, com duas equipes que vivem momentos distintos na competição.

Dessa forma, o Leão do Pici tenta dar um salto na classificação para encostar de vez no G2. No momento, a equipe cearense soma 31 pontos e ocupa a sexta colocação. O Pantera, por sua vez, busca se afastar do Z4, visto que tem 24 pontos, na 14ª posição, quatro a frente do Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento.

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Onde assistir

O confronto desta terça-feira (28) terá a transmissão da ESPN e da RedeTV.

Como chega o Fortaleza

Após o revés para o Vila Nova, o Tricolor demitiu Thiago Carpini e trouxe o experiente Paulo Autuori para o comando técnico. Nesse sentido, o time terá o retorno de Rodriguinho, que cumpriu suspensão do STJD por causa da expulsão no triunfo sobre o Náutico.

Por outro lado, o Leão não poderá contar com o o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Diante disso, existe a dúvida de quem vai assumir a titularidade, entre Maílton ou o zagueiro Lucas Gazal.

Como chega o Botafogo-SP

O Pantera contará com a volta do volante Matheus Sales, que cumpriu suspensão na rodada anterior. A tendência, portanto, é que ele assuma a vaga de Yuri Felipe, expulso no revés para o Juventude.

Por fim, a equipe paulista chega com moral, pois não perdeu nas últimas quatro rodadas. Diante do Juventude, triunfou por 4 a 2 e finalizou o primeiro turno mais distante do Z4.

FORTALEZA X BOTAFOGO-SP

Campeonato Brasileiro Série B – 20ª rodada

Data e horário: 28/7/2026 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Rodriguinho, Luan Freitas, Neris e Lucas Gazal; Lucas Sasha, Rodrigo Santos e Vitinho; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Paulo Autuori

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Everton Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Guilherme Queiróz e Wesley Santos. Técnico: Cláudio Tencati

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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