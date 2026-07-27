G3X desencanta no segundo tempo e vence no Mundial da Kings League

E deu Brasil na estreia. O G3X tomou um susto, mas depois conseguiu se impor e venceu o Karasu por 5 a 1, na primeira partida do Mundial de Clubes da Kings League. A equipe da Tribo tomou um gol no primeiro minuto de jogo e perdeu muitas chances na etapa inicial. Contudo, deslanchou no segundo tempo e contou com o brilho das suas grandes estrelas para começar com triunfo na competição.

Agora, o G3X vai para o Round 2 e encara os italianos do Alpak FC, donos da casa. Já o Karasu vai jogar o Last Chance e ainda tem chances de se classificar.

Primeiro tempo francês

A partida começou de forma incomum, já que Kelvin Oliveira desperdiçou uma enorme oportunidade. Em contrapartida, o Karasu aproveitou o período do escalonado e abriu o placar com o goleiro Lesec. Contudo, este foi o único gol de todo o primeiro tempo. A equipe da Tribo pressionou muito durante toda a etapa inicial, mas viu o arqueiro francês brilhar com grandes defesas, principalmente em chutes de Andreas e TH. O time de Gaulês ainda acionou sua carta secreta e transformou K9 em star player, mas de nada adiantou. Nem mesmo o gol dobro ajudou o placar a ser transformado.

G3X vira e vence no mundial da Kings League

Já o segundo tempo começou com o dado definindo um 2×2 e o G3X seguiu em cima. Contudo, o goleiro Lesec apareceu de novo para impedir o ataque brasileiro. Kelvin ainda acertou a trave e Ton perdeu grande chance ao driblar o arqueiro, mas chutar para fora. Entretanto, com todos os jogadores de volta em quadra, o Karasu decidiu tirar o paredão Lesec. Assim, a equipe da Tribo desencantou.

Primeiro, Rufino deu lindo passe para TH, que dominou na coxa e deu um leve toque para deixar tudo igual. Depois, Well recebeu livre na direta e mandou uma bomba para virar o placar. E Gaulês poderia ter marcado o terceiro no pênalti do presidente, mas acabou isolando, mandando por cima do gol. Os franceses, em contrapartida, não conseguiam criar nenhuma chance e tiveram que apelar para a carta secreta. Assim, o Karasu acionou um shootout, mas Moussa acabou chutando para fora.

Na reta final, quase uma pintura. Em contra-ataque rápido, Rufino lançou K9, que dominou no peito e virou uma bicicleta, mas o goleiro francês fez uma grande defesa para evitar o tento. Contudo, de tanto insistir, o artilheiro enfim deixou o dele. Ton fez boa jogada e tocou para Rufino. O jogador fingiu o chute e tocou para Kelvin Oliveira, que acertou o ângulo e fez 4 a 1 para o G3X.

Assim, com boa vantagem no Matchball, o G3X não demorou para garantir o triunfo. Kelvin chegou a marcar o tento da vitória, mas o juiz marcou impedimento. Contudo, na sequência, Andreas fez questão de selar o placar com um belo chute no canto: 5 a 1 para os brasileiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.