Botafogo vende centroavante para o clube de Loco Abreu

Com pouco protagonismo, o centroavante Elias se desligou de vez do Botafogo, que o vendeu para o Tijuana, do México, clube onde Loco Abreu, ídolo histórico alvinegro, trabalha como treinador.

Elias reforçará o quadro mexicano sem custos. Mas o Botafogo terá direito a um percentual de uma venta futura.

Revelado pelo Grêmio, clube pelo qual se destacou na Série B de 2022, Elias chegou ao Botafogo no início de 2025, contratado junto ao NY Red Bulls, franquia da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos. Na ocasião, o Mais Tradicional desembolsou 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) pelo centroavante.

No Glorioso, Elias nunca consesguiu se firmar. Disputou, assim, somente seis jogos e acabou emprestado ao Santa Clara, de Portugal, em julho do ano passado.

O Botafogo só volta a campo no dia 8 de agosto, contra o Fluminense, pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O adversário desta semana seria o Grêmio, porém, o time gaúcho tem compromisso pela fase eliminatória da Sul-Americana, contra o Bolívar (BOL). O encontro com Imortal será, portanto, adiado.

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