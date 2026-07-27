Real Madrid x Leganés: escalações e onde assistir

O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira (28) para disputar o segundo amistoso da pré-temporada, dando sequência ao trabalho de preparação comandado por José Mourinho. O time enfrenta o Leganés, às 13h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, na Ciudad Deportiva, em Madri. Dessa maneira, o treinador português pretende aproveitar a partida para testar diferentes formações, observar o desempenho do elenco e aumentar o ritmo de jogo da equipe antes do início da temporada oficial.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na Real Madrid TV
LEIA MAIS: Barcelona mira destaque do Bournemouth após negativa por Julián Álvarez
O elenco segue em treinamento na Ciudad Deportiva Real Madrid, onde realiza a terceira semana de preparação. Enquanto alguns reforços e atletas que disputaram a Copa do Mundo de 2026 ainda não se reapresentaram, Mourinho continua utilizando os amistosos para avaliar as opções disponíveis.
Na primeira partida da pré-temporada, o Real Madrid venceu o Alcorcón por 1 a 0, com gol de Daniel Yáñez em cobrança de pênalti. No mesmo jogo, Arda Güler desperdiçou uma penalidade. O confronto também marcou a volta de Mourinho ao comando do clube e serviu para dar minutos a jogadores como Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Camavinga, Mastantuono, Gonzalo García e Álvaro Carreras.
Real Madrid x Leganés
Amistoso de pré-temporada
Data e horário: terça-feira, 28/07/2026, às 13h (de Brasília).
Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, na Ciudad Deportiva, em Madri.
REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Camavinga, Cestero, Guler; Mastantuono, Valero, Gonzalo García. Técnico: José Mourinho
LEGANÉS: Soriano; Tejero, Pulido, Miquel, Franquesa; Diawara, Melero, Kechta; Juan Cruz, Ruben Peña, Álex Millan. Técnico: Ruben Albes.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.