Dudu abre o coração após reencontro com a torcida do Palmeiras no Nubank Parque

O atacante Dudu viveu um reencontro especial com a torcida do Palmeiras no último domingo (26), durante a vitória do Atlético-MG por 2 a 1, no Nubank Parque. Recebido com demonstrações de carinho dos palmeirenses, o jogador se emocionou e, um dia depois, usou as redes sociais para agradecer o apoio e relembrar os laços construídos ao longo de suas duas passagens pelo clube.

Antes da partida, uma torcida organizada puxou cânticos em homenagem ao atacante. Dudu também cumprimentou os mascotes do Palmeiras no gramado antes do apito inicial. Apesar da recepção calorosa, ele permaneceu no banco de reservas e não entrou em campo.

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Reencontro após saída conturbada

O duelo marcou a primeira vez que Dudu voltou ao estádio do Palmeiras desde sua saída, no fim de 2024. Na última vez em que enfrentou o Atlético-MG como jogador do Verdão, em dezembro daquele ano, foi titular na vitória por 3 a 0, em Belo Horizonte.

Ao longo de dez anos no Palmeiras, o atacante construiu uma trajetória vitoriosa e se consolidou como um dos maiores ídolos da história recente do clube. Nesse período, portanto, conquistou 12 títulos, disputou 462 partidas, marcou 88 gols e distribuiu 102 assistências.

A reta final da passagem, porém, teve turbulências. Após retornar de uma grave lesão no joelho direito, Dudu acertou sua transferência para o Cruzeiro em meados de 2024. Com a autorização do Palmeiras, o clube mineiro chegou a anunciar a contratação, mas o atacante desistiu do acordo e permaneceu no Verdão.

A decisão desgastou a relação com a diretoria. Na época, a presidente Leila Pereira afirmou publicamente que o ciclo do jogador no clube havia chegado ao fim.

Depois disso, Dudu perdeu espaço no elenco. A partir de junho de 2024, disputou 19 partidas e iniciou apenas quatro como titular. O Alviverde, então, oficializou a rescisão contratual em 12 de dezembro daquele ano. Na sequência, o atacante acertou com o Cruzeiro, mas deixou o clube poucos meses depois. Em maio de 2025, assinou contrato com o Atlético-MG.

Mensagem de Dudu

“A noite de ontem foi muito especial. Quando entrei em campo e ouvi o pessoal gritando meu nome, fiquei muito feliz, orgulhoso e emocionado, pois aquela manifestação mostra que o torcedor ainda tem carinho e respeito por mim, da mesma maneira que eu tenho um enorme amor e carinho por eles e pelo clube. Hoje, defendo o Galo, sou muito grato pela confiança que depositam em mim e sempre vou respeitar o Atlético, a torcida e lutar pela instituição diariamente até o último dia do meu contrato. Nada disso impediu uma torcida tão exigente de aplaudir um “adversário”. Coisas desse tipo nos provam que nosso esporte não é só futebol, nunca será.