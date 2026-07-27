Western Sydney x Chelsea: escalações e onde assistir

O Chelsea inicia sua preparação para a temporada 2026/27 nesta terça-feira (28), quando enfrenta o Western Sydney, da Austrália, às 6h45 (de Brasília), no Accor Stadium, em Sydney, em amistoso que marcará a estreia de Xabi Alonso no comando da equipe inglesa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (streaming).

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O treinador espanhol deve aproveitar a partida para avaliar jogadores que não participaram da Copa do Mundo de 2026, além de atletas que tiveram menos espaço na última edição da Premier League. A comissão técnica pretende usar o amistoso para observar o elenco e começar a definir quem fará parte dos planos para a nova temporada.

Por outro lado, o Western Sydney chega em situação bem diferente. A equipe australiana terminou a última edição da A-League na última colocação e, apesar de atuar em casa, entra em campo como azarão. Ainda assim, o time deve utilizar seus principais jogadores para enfrentar o Chelsea.

Western Sydney x Chelsea

Amistoso de pré-temporada

Data e horário: terça-feira, 28/07/2026, às 6h45 (de Brasília).

Local: Accor Stadium, em Sydney (AUS).

WESTERN SYDNEY: Thomas; Pantazopoulos, Madanha, Ferreyra e Gersbach; Ugarkovic, Thurgate, Borrello, Scicluna e Gillion; Ibusuki. Técnico: Ufuk Talay.

CHELSEA: Sánchez; Palestra, Fofana, Colwill e Hato; Lavia, Essugo, Estêvão, Cole Palmer e Gittens; Delap. Técnico: Xabi Alonso.

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