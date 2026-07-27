Furia vence “revanche” contra o Porcinos e começa bem no Mundial da Kings League

Um ano depois, a Furia enfim teve sua revanche. Após perder na semfinal do ano passado, a Pantera voltou a encontrar o Porcinos no Mundial de Clubes da Kings League, desta vez no 1° round. Sem dar chance para um novo azar, os brasileiros venceram por 5 a 3. O time de Cris Guedes fez um grande primeiro tempo, tomou um susto durante o período do dado, mas garantiu a vitória com brilho de Leletti.

Com o resultado, a Furia vai para o 2° round para encarar os colombianos do Atlético Parceros. Já o Porcinos, finalista das últimas duas edições, vai para o Last Chance para encarar o FWZ.

Primeiro tempo de domínio da Furia

O primeiro tempo começou com os espanhóis na frente, marcando logo no primeiro ataque com Dani Pérez. Contudo, os brasileiros reagiram rápido e ainda no escalonado virou a partida com dois gols de Lipão e um de Ruan Silvestre, estreante da noite. E o quarto gol da Furia esteve perto, já que Cris Guedes teve a chance no pênalti do presidente, mas acabou parando no goleiro espanhol. Nada que fizesse falta, já que cinco minutos mais tarde, Kenu foi as redes e marcou 4 a 1 para a Pantera.

Os brasileiros continuaram em cima durante o primeiro tempo, mas não conseguiram mais converter as oportunidades em gol. Já os espanhóis seguiram passivos, até mesmo no gol dobro. Assim, a Furia foram para o intervalo com vantagem.

Vitória brasileira no Mundial da Kings League

Já no segundo tempo, o dado definiu o tradicional X1 no início e o Porcinos cresceu no jogo. A Furia não conseguiu criar nenhuma oportunidade durante o período, enquanto os espanhóis marcaram duas vezes, com Fouad e Marc Pelaz. Assim, os jogadores voltaram para quadra com vantagem brasileira e placar marcando 4 a 3.

Mais próximos do placar, o time do Porcinos começou a gostar do jogo e aumentaram a pressão. Leletti, da Furia, chegou a salvar uma bola em cima da linha em determinado momento. Assim, os brasileiros conseguiram se segurar e, no final da etapa final, acionou sua carta secreta e ganhou um shootout. Contudo, Lipão foi para a cobrança e acertou a trave.

No Matchball, o clima de tensão seguiu na arena e o jogo ficou bem truncado. Foi apenas no 2×2 que Lipão acionou Leleti, que deu um leve toque para driblar o goleiro e finalizar para garantir a vitória brasileira em Milão: 5 a 3.

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