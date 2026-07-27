Exame não detecta lesão em Arana, e Savarino volta a treinar no Fluminense

O Fluminense conta com uma lista recheada de jogadores no departamento médico, mas ganhou boas notícias nesta segunda-feira (27/7). O venezuelano Savarino, que não jogou contra o Grêmio por conta de dores musculares na coxa esquerda, treinou normalmente no CT Carlos Castilho. Além disso, Guilherme Arana passou por exames e não teve lesão constatada no joelho direito após ser substituído no último domingo. A informação é do “ge”.

Guilherme Arana machucou o joelho direito, apresentou apenas um trauma no local e não apresentou lesão ligamentar em exame prévio. Ele apresentou melhora após a partida e deixou o jogo por precaução.

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Savarino foi desfalque na partida por dores no coxa esquerda e corre contra o tempo para ficar à disposição contra o Bahia, na quarta-feira, pelo Brasileiro. Caso não esteja à disposição, a tendência é que ele esteja apto para enfrentar o Vasco, no sábado, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Sem Savarino, Kevin Serna iniciou a partida contra o Grêmio, mas deixou o campo mancando e deu lugar a Soteldo na reta final do segundo tempo.

Mais lesionados do Fluminense

Castillo e Millán seguem desfalcando o Tricolor por motivos médicos. O atacante sentiu dores no adutor da coxa esquerda, passará por novos exames e reavaliação. Já o zagueiro continua entregue ao departamento médico e deve desfalcar a equipe por pelo menos mais três semanas.

Por outro lado, o zagueiro Jemmes traz notícias animadoras após se recuperar de uma lesão no adutor contra o Bragantino, estando agora em fase de transição física. O cenário mais delicado fica por conta de Matheus Reis. Ele cumpre uma longa recuperação após passar por uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

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