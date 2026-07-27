Flamengo de Jardim volta a fazer gol de bola parada

Ao marcar em cobrança de escanteio no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, no último domingo (26/7), no Maracanã, o Flamengo anotou um tento de bola parada pelo segundo jogo consecutivo na temporada. Afinal, já deixara sua marca dessa forma no jogo contra a Chapecoense, na volta do time às atividades oficiais após o fim da Copa do Mundo.

No entanto, os gols do Fla sob o comando de Leonardo Jardim tendem a ser em jogo aberto. O Jogada10 levantou, então, como saem os tentos do Rubro-Negro desde a chegada do português, em março deste ano. Confira a análise!

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Análise dos gols do Flamengo com Leonardo Jardim

Até o momento, o Flamengo marcou 45 gols em 24 partidas desde que Jardim assumiu no lugar de Filipe Luís. A média é de 1,87 por jogo, aliás. Mas como são distribuídos tais gols? Eles dizem algo sobre o estilo de Leo Jardim?

Quanto estava à frente do Cruzeiro, o comandante ficou notabilizado por dificultar a criação de chances adversárias e aproveitar contra-ataques velozes. No Flamengo, porém, encontrou um elenco que possui qualidade técnica suficiente para ser dono das partidas, mantendo uma posse de bola alta, o que dificulta para contra-ataques.

E ele demonstra estar se habituando ao estilo rubro-negro, já que apenas 15% dos gols são em contra-ataques. Enquanto 20% são de bola parada, perto de 58% dos gols são em jogadas trabalhadas. Três gols (6,7%) são em roubadas de bolas já no campo ofensivo, como por exemplo o primeiro gol do Flamengo com Leonardo Jardim no banco de reservas. Curiosamente, exatamente contra seu antigo clube, o Cruzeiro, em vitória por 2 a 0 no Maracanã. Na ocasião, Pedro recebeu presente após recuo errado da zaga mineira, driblou os zagueiros e fez um lindo gol, abrindo o marcador.

Escanteios viram arma

Dos 45 gols marcados, somente cinco saíram em cobranças de escanteio. Contra o Remo, em vitória por 3 a 0, em março, Léo Ortiz subiu mais que todo mundo para complementar, de cabeça, abrindo o placar contra o time do Norte. Depois, em abril, Lucas Paquetá aproveitou deixada de Saúl para, também em cobrança de escanteio, marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia.

Viu-se, então, que Jardim sabe trabalhar jogadas ensaiadas em corners. Não à toa, o primeiro gol contra o Cusco (PER), em vitória por 3 a 0, em maio, saiu assim. Desta vez, porém, em cobrança curta, com a bola ficando livre para Bruno Henrique anotar depois de bate-rebate na área.

E se antes da Copa do Mundo eram apenas três gols de escanteio em 40 possíveis, agora o número já demonstra uma importância maior para as bolas paradas. Contra a Chapecoense, no retorno do time após 53 dias sem atuar, jogada ensaiada após escanteio da direita terminou em gol contra de Rafael Thyere. Por fim, contra o São Paulo, Jorginho desviou cobrança no primeiro pau e viu Léo Pereira surgir livre do outro lado da área para empurrar para as redes.

Distribuição dos gols do Flamengo*

• Jogada trabalhada – 26 (57,8%)

• Contra-ataque – 7 (15,6%)

• Escanteio – 5 (11,1%)

• Roubadas de bola no ataque e Pênaltis – 3 (6,7%) cada

• Falta direta – 1 (2,2%)

Lado do campo

• Esquerdo – 20 (44,4%)

• Centro – 13 (28,9%)

• Direito – 12 (26,7%)

Parte do corpo

• Pé direito – 19 (42,2%)

• Pé esquerdo – 16 (35,6%)

• Cabeça – 9 (20%)

• Peito – 1 (2,2%)

Estilo

• Jogo aberto – 36 (80%)

• Bola parada – 9 (20%)

*Desde a chegada de Leonardo Jardim

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