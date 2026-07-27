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Gabriel Jesus inicia nova temporada de olho em recordes na Premier League

Gabriel Jesus inicia nova temporada de olho em recordes na Premier League
Gabriel Jesus inicia nova temporada de olho em recordes na Premier League -

A temporada do Arsenal, atual campeão da Premier League, se inicia no próximo sábado (1), em amistoso a ser disputado contra o Girona, da Espanha. O clube londrino, que também foi finalista da Champions League na última edição, busca iniciar a temporada em bom ritmo. Um jogador em especial que também busca marcas significativas é Gabriel Jesus.

O atacante, que segue no clube, pode ter uma temporada histórica. Afinal, ele pode se tornar o brasileiro com mais gols e também com mais títulos na história da Premier League.

No momento, Jesus já é o segundo brasileiro com mais gols na história do campeonato inglês, com 79, atrás somente de Roberto Firmino, que balançou as redes 82 vezes pela competição. O atacante do Arsenal soma 243 partidas na Premier League, enquanto o ex-centroavante do Liverpool soma 256.

Entre os brasileiros que mais venceram a competição, Jesus também ocupa a segunda colocação no ranking, com cinco conquistas (quatro pelo Manchester City e uma pelo Arsenal, na temporada passada). Quem lidera nessa estatística é o goleiro Ederson, hexacampeão da Premier League pelo Manchester City.

Gabriel Jesus tem 126 gols no futebol inglês

Na Inglaterra desde 2017, Gabriel Jesus soma 126 gols e 67 assistências em 358 partidas, o que resulta em uma média de 0,54 participações diretas em gols por partida. Assim, contabilizando apenas os números pelo Arsenal, são 31 gols e 22 assistências.

Aliás, o período na Inglaterra também rendeu convocações para a Seleção Brasileira e bons números com a camisa amarelinha. Dentre todos os atletas em atividade, por exemplo, Jesus é o quarto maior artilheiro pela Seleção, com 19 gols e 13 assistências em 64 jogos, o que resulta em uma média de 0,50 de participações diretas em gols por partida.

Até a estreia na Premier League, o clube londrino ainda terá amistosos contra Betis-ESP e Como-ITA, além da Copa Emirates contra o Borussia-ALE e a Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City. Dessa maneira, a estreia do Arsenal no campeonato inglês está marcada para o dia 21 de agosto, contra o Coventry City.

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