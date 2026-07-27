Gabriel Jesus inicia nova temporada de olho em recordes na Premier League

A temporada do Arsenal, atual campeão da Premier League, se inicia no próximo sábado (1), em amistoso a ser disputado contra o Girona, da Espanha. O clube londrino, que também foi finalista da Champions League na última edição, busca iniciar a temporada em bom ritmo. Um jogador em especial que também busca marcas significativas é Gabriel Jesus.

O atacante, que segue no clube, pode ter uma temporada histórica. Afinal, ele pode se tornar o brasileiro com mais gols e também com mais títulos na história da Premier League.

No momento, Jesus já é o segundo brasileiro com mais gols na história do campeonato inglês, com 79, atrás somente de Roberto Firmino, que balançou as redes 82 vezes pela competição. O atacante do Arsenal soma 243 partidas na Premier League, enquanto o ex-centroavante do Liverpool soma 256.

Entre os brasileiros que mais venceram a competição, Jesus também ocupa a segunda colocação no ranking, com cinco conquistas (quatro pelo Manchester City e uma pelo Arsenal, na temporada passada). Quem lidera nessa estatística é o goleiro Ederson, hexacampeão da Premier League pelo Manchester City.

Gabriel Jesus tem 126 gols no futebol inglês

Na Inglaterra desde 2017, Gabriel Jesus soma 126 gols e 67 assistências em 358 partidas, o que resulta em uma média de 0,54 participações diretas em gols por partida. Assim, contabilizando apenas os números pelo Arsenal, são 31 gols e 22 assistências.

Aliás, o período na Inglaterra também rendeu convocações para a Seleção Brasileira e bons números com a camisa amarelinha. Dentre todos os atletas em atividade, por exemplo, Jesus é o quarto maior artilheiro pela Seleção, com 19 gols e 13 assistências em 64 jogos, o que resulta em uma média de 0,50 de participações diretas em gols por partida.

Até a estreia na Premier League, o clube londrino ainda terá amistosos contra Betis-ESP e Como-ITA, além da Copa Emirates contra o Borussia-ALE e a Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City. Dessa maneira, a estreia do Arsenal no campeonato inglês está marcada para o dia 21 de agosto, contra o Coventry City.

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