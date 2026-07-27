Polícia Civil indicia Chefe da arbitragem do Ceará por assédio e importunação sexual

A Polícia Civil do Ceará concluiu o inquérito que investigava denúncias de importunação sexual e assédio sexual contra árbitras de futebol e indiciou o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio, de 55 anos. Assim, a corporação anunciou a conclusão da investigação nesta segunda-feira (27) e encaminhou o procedimento ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.

Após analisar os depoimentos e demais provas reunidas durante a apuração, a Polícia Civil responsabilizou o dirigente pelos crimes de importunação sexual e assédio sexual. A investigação, no entanto, não resultou em indiciamento por estupro.

Paulo Silvio está afastado do cargo desde 14 de julho, mesma data em que quatro árbitras registraram boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher. Segundo a FCF, o pedido de afastamento ocorreu antes da formalização das denúncias e tinha validade de 30 dias. Apesar disso, a entidade informou que ele não retornará à presidência da Comissão de Arbitragem, que passará a contar com um novo dirigente. Paulo ocupava a função havia nove anos.

As denúncias partiram de quatro árbitras que integram ou integraram recentemente o quadro de arbitragem da federação cearense. Em depoimento, elas relataram convites inoportunos, mensagens incompatíveis com o ambiente de trabalho, promessas de favorecimento nas escalas de arbitragem e contatos físicos considerados constrangedores.

Os relatos apontam que os episódios ocorreram de forma recorrente desde 2018. Paulo Silvio assumiu interinamente a presidência da Comissão de Arbitragem em 2016, após a morte do então presidente, e foi efetivado no cargo em 2017. Ao se manifestar sobre o caso neste mês, ele negou todas as acusações.

Federação mantém apuração interna

Além da investigação policial, a Federação Cearense de Futebol instaurou, em 14 de julho, um procedimento interno para apurar as denúncias. A entidade criou uma comissão independente, sem vínculo com a Comissão de Arbitragem ou com o investigado.

De acordo com a FCF, uma mulher preside os trabalhos e conduz as diligências necessárias para esclarecer os fatos. A federação também afirmou que oferece acompanhamento e apoio psicológico às árbitras envolvidas.

Por fim, a entidade disponibilizou o endereço eletrônico sindicancia@futebolcearense.com.br para receber, de forma reservada, novas denúncias, documentos, informações ou relatos de possíveis retaliações relacionadas ao caso.