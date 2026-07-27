Parreira tem “melhora clínica” e deixa a UTI de hospital no Rio

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, deixou a UTI do Hospital Samaritano Barra, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro. No entanto, ele continua internado, agora na unidade semi-intensiva. O tetracampeão mundial segue em recuperação de uma inflamação pulmonar.

Aliás, Parreira deu entrada no hospital no dia 16 de junho e está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada. Assim, “continua apresentando melhora clínica em seu quadro global”.

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira recebeu alta para a unidade semi-intensiva e continua apresentando melhora clínica no seu quadro global. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com sua função renal estabilizada”, revelou o hospital no mais recente boletim médico, divulgado nesta segunda-feira (26).

O hospital confirma que Parreira “permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital” e que não tem ainda uma data para alta.

Parreira seguem com cuidados especializados

Apesar da evolução clínica, Parreira ainda necessita de cuidados especializados. Recentemente, o ex-treinador da Seleção precisou do auxílio de aparelhos para respirar e seu quadro chegou a ser considerado grave. Após o procedimento cirúrgico, realizado no dia 27 de junho, os boletins médicos apresentam constantes melhoras.

O ex-treinador fez recentemente um tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer raro, que afeta o sistema linfático, mas que possui cura.

Veja o boletim médico atualizado pelo Hospital Samaritano Barra

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira recebeu alta para a unidade semi-intensiva e continua apresentando melhora clínica no seu quadro global. O paciente está traqueostomizado, lúcido, colaborativo e com sua função renal estabilizada.

Carlos Alberto Parreira está internado desde 16 de junho, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diagnóstico de inflamação pulmonar, e permanece sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.”

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