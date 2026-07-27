Tigre x Nacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura dos embates de volta dos playoffs da Sul-Americana, Tigre e Nacional se encaram às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira (28). No acumulado, o time da Argentina tem larga vantagem, já que ganhou o embate em Montevidéu por 3 a 0. Quem se classificar, encara o Montevideo City Torque nas oitavas.
Onde assistir
O duelo que acontece no Estádio Jose Dellagiovanna, na Grande Buenos Aires, terá transmissão da ESPN e do serviço de streaming Disney+.
Como chega o Tigre
Mesmo tendo dianteira considerável, a equipe de La Victoria trata o compromisso com absoluta prioridade. Não por acaso, no jogo que fez pelo Clausura da Argentina, em visita ao Estudiantes de Rio Cuarto, usou escalação considerada como reserva em duelo onde perdeu por 1 a 0. Por isso, o time não tem problemas para, caso seja o desejo da comissão técnica, repetir a escalação do primeiro jogo contra o Nacional.
Como chega o Nacional
As ausências do lado uruguaio no compromisso onde precisa vencer, pelo menos, por três tentos de diferença ficam por parte do zagueiro Sebastián Coates e do meio-campista Bruno Zuculini. Enquanto o primeiro sofreu lesão muscular na perna esquerda justamente no embate de ida, o segundo foi expulso de campo aos quatro minutos do segundo tempo.
TIGRE x NACIONAL
Sul-Americana – Playoffs (Jogo de Volta)
Data e horário: 28/07/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Jose Dellagiovanna, em Tigre (ARG)
TIGRE: Zenobio; Moreno, Laso, Barrionuevo e Banegas; Elías, Leyes, Saralegui e Martínez; López e Russo. Técnico: Diego Dabove.
NACIONAL: Martín Arias; Ancheta, Rogel, Calvo e Cándido; Boggio, Agustín dos Santos, Rodríguez e Lupi; Maxi Silvera e Maxi Gómez. Técnico: Jorge Bava.
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (BRA)
Assistentes: Rafael Alves (BRA) e Luanderson Lima (BRA)
VAR: Wagner Reway (BRA)
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