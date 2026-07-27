São Paulo avalia disputar jogos-treino durante pausa antes de duelo com o Grêmio

Após empatar por 1 a 1 com o Flamengo no último domingo (26), o São Paulo terá um período de quase duas semanas sem jogos oficiais. O Tricolor só volta a campo no dia 8 de agosto, quando enfrenta o Grêmio, fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, a comissão técnica aproveitará a pausa para fazer ajustes na equipe e avalia a realização de novos jogos-treino. A informação é do portal “ge”.

O elenco recebeu folga nesta segunda (27) e terça (28). Apenas os jogadores lesionados comparecerão ao CT da Barra Funda para dar sequência ao tratamento. Na quarta-feira (29), a diretoria se reunirá com a comissão técnica para definir se a equipe disputará amistosos durante o período sem compromissos oficiais.

Antes da retomada do calendário após a Copa do Mundo, o São Paulo realizou seis jogos-treino. Assim, a equipe venceu Primavera, Santo André e Ferroviária, além de empatar com Juventus, Red Bull Bragantino e Grêmio Mauaense.

Foco na evolução da equipe

A nova pausa ocorre porque o Santos, adversário do Tricolor na rodada seguinte do Brasileirão, disputa os playoffs da Sul-Americana. Com isso, a partida foi adiada, enquanto o próximo fim de semana será reservado para os confrontos da Copa do Brasil.

Além da preparação em campo, o Tricolor pretende resolver pendências fora das quatro linhas. A diretoria trabalha para quitar a dívida com a Lazio, da Itália, retirar o transfer ban e registrar o zagueiro Domingos Duarte. Outro que deve aproveitar o período é o volante Newton. Recém-contratado, o jogador ainda busca a melhor condição física e deve ficar apto para atuar após a pausa.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, e tenta aproveitar o intervalo para iniciar uma reação na segunda metade da competição.

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