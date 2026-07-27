Rayan entra na lista do Liverpool para assumir vaga deixada por Salah

O Liverpool voltou a colocar o nome de Rayan entre seus principais alvos para o futuro do ataque. De acordo com informações do site TeamTalk, o clube inglês intensificou o monitoramento do brasileiro de 19 anos após sua primeira temporada no futebol europeu e o bom desempenho na Copa do Mundo de 2026. A diretoria busca um substituto a longo prazo para Mohamed Salah, que deixou a equipe e negocia com clubes da Turquia e da Arábia Saudita.

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O interesse dos Reds no atacante não é recente. Antes mesmo de Rayan deixar o Vasco, no início deste ano, o Liverpool já acompanhava de perto sua evolução. No entanto, o Bournemouth se antecipou e fechou a contratação. Desde então, o clube de Anfield manteve o brasileiro em sua lista de observação e voltou a discutir uma possível investida nesta janela de transferências.

A rápida adaptação de Rayan ao futebol inglês reforçou ainda mais esse interesse. O atacante terminou a temporada em alta, com cinco gols e duas assistências em apenas 13 jogos como titular na Premier League. Além disso, as boas atuações renderam uma convocação para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Ainda de acordo com o TeamTalk, o técnico Andoni Iraola participou das conversas internas sobre uma possível contratação. O treinador trabalhou com Rayan no Bournemouth e continua acreditando no potencial do brasileiro, visto pelo clube como um atleta com grande margem de evolução.

Concorrência pesada

Apesar do interesse, a negociação não será simples. Barcelona, Bayern de Munique e PSG também acompanham o atacante, embora nenhum deles tenha apresentado uma proposta oficial até o momento. O Bournemouth, por sua vez, não pretende abrir negociações. O contrato do jogador prevê uma multa rescisória de 130 milhões de libras, mas ela só poderá ser acionada a partir de 2027, o que garante ao clube inglês total controle sobre seu futuro nesta temporada.

Enquanto procura um novo protagonista para o setor ofensivo, o Liverpool avalia diferentes opções. O principal desejo da diretoria é o marfinense Yan Diomandé, mas o atacante teria dado preferência a uma transferência para o Paris Saint-Germain.

Caso o PSG confirme a contratação de Diomandé, o Liverpool acredita que poderá avançar por Bradley Barcola, atacante francês visto internamente como um nome ideal para liderar a próxima geração ofensiva da equipe.

Outras opções na mesa do Liverpool

Além desses jogadores, os Reds seguem atentos a outros nomes do mercado. Entre os atletas monitorados estão Ibrahim Mbaye (PSG), Iliman Ndiaye (Everton), Pedro Neto (Chelsea), Yankuba Minteh (Brighton), Antonio Nusa (RB Leipzig), Said El Mala (Colônia) e Matias Fernandez-Pardo (Lille), além do próprio Rayan.

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