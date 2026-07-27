Alvo do Vasco, Mehdi Taremi, capitão do Irã na Copa, não quer jogar no Brasil

De olho em reforços para o setor ofensivo nesta janela de transferências, o Vasco teve uma resposta não muito positiva nesta segunda-feira. Um dos alvos do Cruz-maltino, o atacante do Irã, Mehdi Taremi, não mostrou interesse na proposta do clube para atuar no futebol brasileiro.

De acordo com informações publicadas pelo portal “ge”, o iraniano não tem vontade de vir ao Brasil neste momento da carreira, e prefere permanecer no futebol europeu. Atualmente, Taremi defende as cores do Olympiacos, da Grécia.

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A diretoria do Vasco entende que precisa reforçar o ataque com urgência, e por isso, após avaliação interna, o nome de Taremi foi aprovado. O atacante iraniano é conhecido do diretor de futebol Admar Lopes e do técnico Pedro Emanuel, que trabalharam no Porto, onde o camisa 9 atuou entre 2020 e 2024. Na última Copa do Mundo, Taremi disputou os três jogos do Irã na competição, mas não balançou as redes.

A passagem pelo Porto é o momento mais marcante da carreira de Taremi. Com a camisa do clube português, o atacante disputou 182 jogos, marcou 91 gols e deu 47 assistências – totalizando 138 participações em gols.

Em 2025, Taremi também foi alvo de outro clube carioca – o Botafogo. Na ocasião, Taremi estava de saída da Inter de Milão e foi abordado pelo Glorioso. Contudo, a alta pedida salarial fez o Botafogo recuar e encerrar as conversas com o atacante iraniano.

Apesar da resposta negativa de Taremi, o Vasco está perto de anunciar dois reforços para a equipe. O volante colombiano Nelson Deossa tem um acordo encaminhado para chegar por empréstimo junto ao Betis, enquanto Santiago Sosa, destaque do Racing, está próximo do fechamento definitivo para aumentar as opções defensivas e de meio-campo.

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