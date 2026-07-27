Alisson marca presença em Criciúma x Náutico no Heriberto Hülse

O goleiro Alisson Becker, do Liverpool e também da Seleção Brasileira, marcou presença no estádio Heriberto Hülse para acompanhar o duelo entre Criciúma e Náutico, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ficou no empate por 0 a 0, no último domingo. Diante disso, ele ganhou a camisa do Carvoeiro.
Alisson foi acompanhar o irmão Muriel, que defende a camisa do Náutico. Mesmo assim, foi tietado por torcedores catarinenses. O presidente do Criciúma, aliás, destacou a felicidade de receber o goleiro.
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“Ficamos felizes com a visita de um dos grandes goleiros do nosso país, que foi titular da Seleção Brasileira nas últimas três Copas do Mundo. O Alisson ficou impressionado com o estádio Heriberto Hülse e com a nossa torcida, tendo atendido os carvoeiros com muita simpatia”, destacou o presidente do Criciúma, Pedro Paulo Canella.
Alisson, afinal, está de férias no Rio Grande do Sul e recebeu convite do ex-goleiro do Tigre, Agenor Detofol, para acompanhar a partida. No camarote, o goleiro, portanto, distribuiu autógrafos e tirou fotos com os torcedores.
Titular da Seleção Brasileira nas últimas Copas do Mundo e um dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade, Alisson defende o Liverpool desde 2018 e é considerado um dos melhores goleiros do mundo.
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