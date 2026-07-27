Lucas Moura atualiza torcida do São Paulo sobre sua recuperação: “Meio do caminho”

Afastado dos gramados desde o começo de maio, susou suas redes sociais para atualizar a torcida do São Paulo sobre sua recuperação. O atacante sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e vem acompanhando a equipe da arquibancada.

Em um vídeo, o jogador destacou que está tendo uma boa evolução, três meses depois de ter realizado uma cirurgia. Lucas relatou que vem fazendo exercícios na academia, mas ainda não pode fazer muitos movimentos de jogo, com saltos e corridas.

“Tenho recebido muitas perguntas sobre minha recuperação, então resolvi fazer esse vídeo para explicar direitinho para vocês. Graças a Deus estou bem, evoluindo muito bem, hoje completo três meses de cirurgia, 12 semanas para ser mais exato. Já estou fazendo praticamente tudo, só não posso ainda correr nem saltar. De resto estou fazendo bastante coisa, academia, bicicleta, muitas coisas”, afirmou.

Por outro lado, o atacante revelou que a recuperação passará por uma nova fase a partir da próxima semana. Afinal, Lucas vai passar a dar trotes dentro de campo. Além disso, o atacante espera que o prazo para voltar aos gramados seja mais curto do que o estipulado na época da lesão.

“Essa semana vou começar um trote na esteira, e tudo correndo bem se Deus quiser na próxima semana posso evoluir para um trote no campo. Estamos no meio do caminho, a previsão dessa lesão é de 6 a 8, 10 meses, mas em nome de Jesus vai ser um período mais curto e em breve estarei em campo novamente. Obrigado pelo carinho de todos”, concluiu.

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