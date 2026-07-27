Palmeiras recebe proposta de R$ 145 milhões por Flaco López

Vice-campeão do mundo com a Argentina na Copa de 2026, o atacante Flaco López foi alvo de uma proposta do futebol russo. Nesta segunda, o Palmeiras recebeu uma oferta de 20 milhões de euros – R$116 milhões na cotação atual – mais 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus, do Spartak Moscou pela contratação do atacante argentino.

De acordo com o “UOL”, no entanto, o Palmeiras recusou a proposta pelo atacante. Internamente, Flaco López é avaliado em algo próximo de 35 a 40 milhões de euros (entre R$ 203 e 232 milhões). Sendo assim, o Verdão não viu valor suficiente para se desfazer de um de seus principais atacantes.

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A recusa, por sua vez, não vai cessar o interesse do Spartak. O clube russo ainda não desistiu da contratação e pretende “seduzir’ o atacante com um salário amplamente superior ao que recebe no futebol brasileiro.

Não foi a primeira vez que o Spartak Moscou chegou com uma oferta junto ao Palmeiras para contratar Flaco López. Na janela de meio de ano em 2025, o clube russo também fez uma proposta pelo argentino, mas que foi prontamente recusada pelo Verdão.

Mesmo que chegue uma nova proposta do Spartak, a ideia do Palmeiras é de não negociar Flaco López neste momento. O atacante tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029, e tem uma multa rescisória estipulada no valor de 100 milhões de euros (R$ 580 milhões).

Desse modo, o atacante argentino é o artilheiro do clube na temporada com 14 gols, e segue nos planos de Abel Ferreira, que bateu o pé com a diretoria palmeirense afirmando que não quer perder nenhum titular nesta janela.

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