Corinthians acerta últimos detalhes e encaminha renovação de Memphis Depay

A novela pela permanência de Memphis Depay está próxima de ter um final feliz no Corinthians. Nesta segunda-feira (27), o clube ajustou os últimos detalhes para a renovação do contrato do holandês. Agora, a diretoria alvinegra aguarda o jogador retornar ao país para concretizar o novo vínculo.

De acordo com o portal ge, o atacante aceitou a proposta do Timão de ter um contrato com dois anos de duração. Além disso, o holandês aceitou reduzir o seu salário. Outro ponto que ficou estabelecido é que a dívida que o clube possui com o jogador, de R$ 42 milhões. O Corinthians fará o pagamento em parcelas semestrais de R$ 10,5 milhões, começando em fevereiro de 2027.

Memphis ainda está de férias na Europa, por conta da disputa da Copa do Mundo, e é aguardado no Brasil nos próximos dias. Antes da assinatura do novo contrato, o Corinthians planeja realizar novos exames médicos com o jogador.

Inclusive, as condições físicas de Memphis são um dos argumentos contrários à renovação, que incluem aliados do presidente Osmar Stabile. Além disso, a crise financeira do clube e o custo-benefício do jogador também são alvo de críticas internas. Entretanto, os representantes do holandês garantem que o atacante está apto para jogar e estar à disposição de Fernando Diniz assim que retornar ao Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.