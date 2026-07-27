Botafogo perde para Bahia e vive drama no Brasileirão Feminino

Enquanto o Botafogo segue afundado, o Bahia está em ascensão na reta final do Brasileirão Feminino. Nesta segunda-feira (27/7), as Alvinegras perdeu para as Mulheres de Aço por 2 a 1, na Arena Cajueiro, pela 13ª rodada da competição. Roqueline e Carol Martins fizeram para as donas da casa. Tchula, contra, marcou para as cariocas. Os gols saíram na etapa final.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 24 pontos, assumiu a sexta colocação da competição e segue dentro da zona de classificação para a próxima fase. Do outro lado, o Botafogo, comandado pelo técnico Léo Goulart, permanece na lanterna do Brasileirão Feminino, com apenas cinco pontos em 13 partidas.

O Esquadrão fez dois gols no segundo tempo em um curto espaço de tempo. Aos 13 minutos, Roqueline aproveitou rebote da goleira adversária e chutou firme para abrir o marcador a favor do Bahia. Sem deixar o time carioca respirar, as Mulheres de Aço fizeram o segundo gol aos 16 minutos. Depois de cruzamento pelo lado direito, Carol Martins, assim, aproveitou sobra de bola na entrada da grande área e chutou colocado no canto da goleira Michelle.

O Botafogo, aliás, chegou a descontar com um gol contra marcado pela zagueira Tchula. No entanto, a equipe tricolor manteve a posse de bola e o controle territorial do campo para confirmar o triunfo em casa.

Próximos jogos

O Bahia volta a campo no próximo domingo para enfrentar a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Ararauqra. O confronto, portanto, será mais um desafio para o time tricolor na luta por uma vaga entre os classificados.

o Botafogo, entretanto, terá pela frente o Cruzeiro. A partida será, aliás, em Sete Lagoas, em Minas Gerais, e representa uma nova oportunidade para a equipe carioca tentar reagir na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Jogos na 13ª rodada

Sexta-feira (24/07)

Flamengo 2 x 2 Grêmio

América/MG 0 x 1 Santos

Internacional 1 x 0 Fluminense

Cruzeiro 1 x 2 São Paulo

Sábado (25/07)

Mixto 0 x 0 Palmeiras

RB Bragantino 2 x 0 Atlético/MG

Domingo (26/07)

Corinthians 4 x 0 Vitória

Juventude 0 x 0 Ferroviária

Segunda-feira (27/07)

Bahia 2 x 1 Botafogo

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