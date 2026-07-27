Mikael marca, CRB vence o Vila Nova e se aproxima do G6 da Série B

A noite de segunda-feira foi de alegria para o torcedor regatiano. No Estádio Rei Pelé, o CRB não tomou conhecimento do Vila Nova e conquistou uma vitória importante para encostar no G6 da Série B. Em um primeiro tempo avassalador, o Galo da Praia marcou duas vezes – com o zagueiro Bressan e com Mikael, artilheiro da competição com 13 gols – e garantiu os três pontos.

Com o resultado, o CRB foi aos 29 pontos e está a dois pontos do Atlético-GO, primeiro time da zona de classificação para o playoff do acesso. Por outro lado, com a derrota, o Vila Nova perdeu a chance de ultrapassar o Operário e assumir a segunda colocação. Sendo assim, segue em terceiro com 34 pontos.

Primeiro tempo avalassador

Desde o primeiro minuto em que a bola rolou no Rei Pelé, o CRB não deu chances para o Vila Nova. Os primeiros 10 minutos foram de uma pressão absurda regatiana, e o Vila não conseguiu resistir. Depois do goleiro Helton Leite fazer duas boas defesas em chutes de fora da área, o CRB abriu o placar aos 13 minutos com o zagueiro Bressan, aproveitando escanteio cobrado por Dadá Belmonte.

O gol marcado não diminuiu o ímpeto do CRB, que seguiu em cima do Vila Nova e pressionou para marcar logo o segundo. E foi assim que aconteceu cinco mintuos depois, quando novamente em cobrança de escanteio, desta vez de Thiaguinho, Mikael antecipou a marcação e testou sem chances para Helton Leite. Foi o 13º gol de Mikael, artilheiro isolado da Série B.

Etapa final de controle

Depois de empilhar chances de matar o jogo ainda no primeiro tempo, o CRB diminuiu o ritmo na etapa final. Com dois gols de vantagem, o Galo da Praia soube controlar a partida e deu a bola para o Vila Nova. Por sua vez, o Tigre não conseguiu criar boas chances de gols e esbarrou em uma noite pouco inspirada de seus principais jogadores. Sendo assim, o CRB cozinhou a partida e garantiu três pontos importantes para encostar na zona de classificação para o playoff de acesso à elite.

Veja os resultados da 20ª rodada da Série B

Domingo – 26 de julho

Criciúma 0x0 Náutico

São Bernardo 3×4 Ceará

América-MG 1×0 Goiás

Londrina 1×4 Novorizontino

Segunda-feira – 27 de julho

CRB 2×0 Vila Nova

Sport 1×1 Cuiabá

Atlético-GO 3×1 Operário-PR

Terça-feira – 28 de julho

Ponte Preta x Athletic – 19h30

Juventude x Avaí – 19h30

Fortaleza x Botafogo-SP – 21h35

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