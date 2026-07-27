Sport empata com o Cuiabá e amplia jejum de vitórias na Série B

O Sport segue em um momento complicado na Série B do Campeonato Brasileiro, na abertura do returno da competição. Na noite desta segunda-feira (27), o Leão ficou no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na Ilha do Retiro. Os dois gols da partida saíram na segunda etapa. Os donos da casa saíram na frente com gol de Perotti, mas Fábio Gomes deixou tudo igual para os visitantes.

Com o resultado, o Rubro-Negro perdeu mais uma oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados, caindo para o décimo lugar, com 29 pontos. Por outro lado, o Dourado conseguiu um ponto importante para se afastar da zona de rebaixamento, chegando a 25 pontos, na 14ª colocação.

Agora, as duas equipes terão uma folga antes de entrarem novamente em campo. O Sport enfrenta o Vila Nova, fora de casa, no dia 08 de agosto. No dia seguinte, o Cuiabá recebe o Fortaleza na Arena Pantanal.

Cuiabá é melhor e torcida protesta

A partida começou com o Sport aparecendo no ataque. Biel arriscou de fora da área e mandou por cima do gol adversário. Porém, na sequência, o Cuiabá passou a chegar com mais perigo e quase saiu na frente em cabeçada de João Basso, defendida por Thiago Couto. O Dourado ainda teve uma nova oportunidade quando Habraão tropeçou na bola, Jean Carlos aproveitou e arriscou para nova defesa do goleiro.

Com 25 minutos de jogo, a torcida do Sport perdeu a paciência e começou a chamar o treinador Gilmar Dal Pozzo de “burro”. Os visitantes seguiam com as melhores chances. Jean Carlos arriscou da entrada da área e tirou tinta da trave. Somente nos minutos finais da primeira etapa, o Leão voltou a aparecer no ataque, em chegadas de Perotti, que não levaram muito perigo ao gol adversário.

Sport sai na frente, mas permite o empate

Logo no começo do segundo tempo, o Sport conseguiu sair na frente. Perotti recebeu de Diego Hernández dentro da área e chutou cruzado para marcar. Na sequência, o uruguaio arriscou de longe e parou em boa defesa de Marcelo Carné.

Entretanto, o Rubro-Negro recuou demais e o Cuiabá passou a chegar mais ao ataque. Na primeira, Igor Inocêncio chutou cruzado e mandou para fora. Porém, na segunda, Fábio Gomes se antecipou à defesa e cabeceou no canto para deixar tudo igual. Nos minutos finais, o Leão tentou uma pressão para conseguir voltar a vencer. Porém, só conseguiu assustar no último lance, em que Perotti cabeceou para defesa tranquila de Carné.

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