Em baixa no Botafogo, Santi recebe sondagens e ofertas de outros clubes

O meia-atacante Santi pode deixar o Botafogo nos próximos dias. Afinal, o jogador desperta o interesse de outros clubes, recebendo ofertas e sondagens. No Glorioso, anda em baixa. No último domingo (26), inclusive, ele protagonizou um episódio de indisciplina ao reclamar, aos 32 minutos do segundo tempo, quando foi acionado pelo técnico Franclim Carvalho durante a vitória do Mais Tradicional sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro.

Algumas franquias da Major League Soccer (MLS), liga profissional dos Estados Unidos, estão de olho em Santi. O Columbus Crew, por exemplo, quis o uruguaio por empréstimo com opção de compra. Mas o Botafogo não viu muita vantagem nestes moldes de negócio.

Outro fato que emperra a saída para a Terra do Tio Sam é a dívida do Botafogo com duas franquias por conta das contratações de Almada (Atlanta United) e do próprio Santi (New York City), em 2024 e 2025, respectivamente. Os débitos chegam a 40 milhões de dólares (R$ 204,4 milhões) e resultaram em dois transfer bans. As punições, porém, caíram por conta da Recuperação Judicial em vigor na SAF do Alvinegro.

Segundo o site “ge”, o Boca Juniors (ARG) realizou uma sondagem pelo meia-atacante, e um clube da Série A do Campeonato Brasileiro também monitora Santi.

O Botafogo sabe que Santi não está satisfeito com a falta de oportunidades com o Franclim Carvalho e estuda a sua saída. Ele chegou ao Mais Tradicional por R$ 85 milhões.

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