Com Neymar, Santos divulga relacionados para jogo do playoff da Sul-Americana

Depois de marcar dois gols e se envolver em uma polêmica nos vestiários, Neymar está relacionado para enfrentar a Universidad Central, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (28). Na Vila Belmiro, o Peixe recebe o time venezuelano pelo jogo de volta do playoff das oitavas de final da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). Na ida, o Santos venceu por 4 a 1.

No último domingo, após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense, Neymar não participou da atividade no CT Rei Pelé e deixou o treinamento sem autorização do clube, de acordo com o “ge”. Contudo, sob os olhares de Neymar Pai, que esteve presente no CT nesta segunda, Neymar participou normalmente do treinamento para o jogo desta terça.

Além de não ter participado do treinamento de domingo, Neymar também se envolveu em uma confusão interna com os jogadores jovens do Peixe. Segundo informou o “ge”, o craque subiu o tom das críticas e ofendeu alguns companheiros após o empate com a Chapecoense. Apesar disso, o Santos decidiu não se pronunciar sobre o assunto e não puniu o craque, que está liberado para jogar contra a UCV.

Veja os relacionados do Santos para o jogo diante da UCV pela Sul-Americana:

Goleiros: Gabriel Brazão e João Paulo.

Gabriel Brazão e João Paulo. Laterais: Escobar, Igor Vinícius, JP Chermont e Souza.

Escobar, Igor Vinícius, JP Chermont e Souza. Zagueiros: João Basso, Luan Peres, Luisão, Zé Ivaldo e Gustavo Henrique.

João Basso, Luan Peres, Luisão, Zé Ivaldo e Gustavo Henrique. Meio-campistas: Diego Pituca, Gabriel Bontempo, João Schmidt, Neymar, Rollheiser, Rincón, Tomás Rincón e Willian Arão.

Diego Pituca, Gabriel Bontempo, João Schmidt, Neymar, Rollheiser, Rincón, Tomás Rincón e Willian Arão. Atacantes: Barreal, Caballero, Deivid Washington, Gabriel Veron, Gabriel Bontempo, Gabriel Silva, Guilherme, Luca Meirelles, Robinho Jr., Thaciano e Tiquinho Soares.

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