Santos conclui ampliação de setor na Vila Belmiro

O Santos comunicou nesta segunda-feira (27) o término das obras de ampliação do setor Cosme e Damião, na Vila Belmiro. O local, em que as torcidas organizadas ficam durante as partidas do Peixe, teve sua capacidade aumentada e estava em reformas desde o mês passado.

Nesta segunda, o clube recebeu autorizações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para a liberação do espaço. Inclusive, as organizadas participaram de forma ativa do projeto, aprovando as mudanças antes do início da execução das obras.

Com isso, o setor estará disponível para a partida desta terça-feira (28), na qual o Santos encara a Universidad Central, da Venezuela, pelo playoff da Copa Sul-Americana. No último jogo no estádio, contra a Chapecoense, no sábado (25), o espaço estava interditado, o que gerou uma série de críticas dos torcedores.

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