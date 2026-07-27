Marcos manda recado para Carlos Miguel após falha pelo Palmeiras: “Acontece com todos”

A falha de Carlos Miguel na derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro, no último domingo (26), segue sendo repercutida entre os torcedores alviverdes. Agora, o ídolo do clube, o ex-goleiro Marcos, utilizou as redes sociais para defender o jogador que ocupa a sua posição.

Em uma postagem em seu Instagram, Marcos relatou que recebeu diversas mensagens marcando-o no lance de Carlos Miguel. Todavia, o ídolo alviverde ressaltou que teve falhas em sua carreira e que isso acontece com todos os goleiros. Por fim, afirmou para o atual arqueiro palmeirense levantar a cabeça e o chamou de “monstrão”.

“Pessoal me marcando sobre o erro do Carlos Miguel. Marcando eu, amigos? Como se eu tivesse uma carreira sem falhas, imagina. Acontece com todos, infelizmente. Vida que segue, cada jogo uma história! Cabeça erguida, monstrão”, enfatizou.

O lance aconteceu aos nove minutos da segunda etapa. Cassierra arriscou de fora da área e Carlos Miguel tentou segurar a bola. Entretanto, ela escapou, bateu na nuca do goleiro e ficou oferecida para Victor Hugo, que marcou o gol alvinegro. O Palmeiras chegou a empatar. Entretanto, dois minutos depois, o Galo conseguiu a vitória com Igor Gomes.

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