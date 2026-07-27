Indecisão no Real Madrid pode afetar futuro de Endrick; entenda

Após disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira, Endrick vai retornar para o Real Madrid para participar da pré-temporada sob o comando de José Mourinho. No entanto, o seu futuro no clube espanhol ainda não está definido.

Na última temporada, Endrick passou a primeira metade esquecido no banco de reservas sob o comando de Xabi Alonso, jogando apenas três partidas. Na segunda metade, foi emprestado ao Lyon, da França. O período no clube francês, inclusive, foi proveitoso para o atacante, que marcou oito gols e deu sete assistências em 21 partidas.

Neste retorno ao clube, no entanto, sua permanência no clube ainda é incerta. De acordo com o jornal “Marca”, Gonzalo García, que briga diretamente com o brasileiro pela posição de primeiro reserva de Mbappé, estaria na frente da fila. José Mourinho, novo técnico do Real, no entanto, terá que convencer Gonzalo a permanecer no clube.

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Segundo o jornal espanhol, García estaria inclinado a pedir para ser emprestado pelo Real Madrid na intenção de ter mais minutos de jogo. Sendo assim, a saída de Gonzalo abriria espaço para Endrick ser mais utilizado por Mourinho. Contudo, o treinador estaria disposto a convencer Gonzalo a ficar.

Em um primeiro momento, a imprensa espanhola havia informado que Endrick estaria nos planos de Mourinho para a temporada. Entretanto, caso Gonzalo fique, a tendência, segundo o ‘Marca’, é que Endrick novamente seja emprestado pelo clube para poder jogar.

Endrick chegou ao Real Madrid na temporada 2024/2025, e viveu momentos de altos e baixos desde então. Com Carlo Ancelotti, o brasileiro foi bastante utilizado, fez 37 partidas e marcou sete gols – incluindo um na Champions League. Contudo, com a saída do italiano, perdeu espaço e disputou apenas três partidas com a camisa merengue desde então.

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