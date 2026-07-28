Vozinha não poderá utilizar apelido na camisa do Colo-Colo

Grande sensação da Copa do Mundo, Vozinha, goleiro de Cabo Verde, acertou para defender o Colo-Colo, do Chile após o Mundial. Entretanto, o arqueiro não poderá levar para campo a sua marca registrada: seu apelido.

Afinal, em seu regulamento, o Campeonato Chileno não permite a utilização de apelidos nos uniformes. De acordo com o texto das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), só poderá ser estampado nas camisas o sobrenome paterno ou materno dos atletas.

“Para a identificação pessoal dos jogadores, deverá ser estampado o sobrenome paterno e/ou materno na parte superior das costas da camisa, com altura entre 5 e 5,5 cm, podendo ser adicionada a inicial do primeiro nome. Não serão permitidos apelidos, alcunhas ou codinomes. Caso existam jogadores com o mesmo sobrenome em um mesmo clube, deverá ser adicionada, para distingui-los, a inicial do nome ou do segundo sobrenome, nessa ordem de preferência”, estabelece o regulamento.

Com isso, Vozinha terá que decidir se utiliza Évora, sobrenome da sua mãe, ou Dias, que vem do seu pai. O goleiro se destacou na Copa do Mundo de 2026 com atuações de destaque contra Espanha, Uruguai e Argentina. Cabo Verde avançou até a segunda fase do Mundial, quando caiu para os argentinos com a derrota por 3 a 2. No jogo em questão, o arqueiro fez grandes defesas, inclusive em uma cobrança de falta de Messi.





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