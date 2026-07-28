Neymar posta foto com Gabriel Bontempo e ironiza após polêmica

Neymar segue ativo nas redes sociais em mais uma oportunidade nesta segunda-feira (27) antes da partida pela Sul-Americana. O meio-campista publicou uma foto ao lado de Gabriel Bontempo com a legenda: “Seu moleque do c***”, junto a um emoji de risada, ironizando a situação – o jovem republicou, também rindo da foto do craque.

Mais cedo, o camisa 10 do Santos gravou vídeos explicando situação com outros jogadores da equipe, após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro. O jogador recebeu críticas por supostamente ter xingado colegas de equipe depois do confronto.

No último domingo, Neymar não participou da atividade no CT Rei Pelé e deixou o treinamento sem autorização do clube, de acordo com o “ge”. Contudo, sob os olhares de Neymar Pai, que esteve presente no CT nesta segunda, Neymar participou normalmente do treinamento para o jogo desta terça.

Por fim, o atleta publicou também a imagem de um jogo digital de golfe. Após seu primeiro gol contra a equipe catarinense, o camisa 10 comemorou como se estivesse jogando pôquer e o esporte com taco.

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