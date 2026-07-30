Desimpain no Last Chance do Mundial da Kings League. Onde assistir

O Desimpain decide sua vida nesta quinta-feira (30/7), contra o DR7, no Last Chance do Mundial de Clubes da Kings League. A partida está marcada para às 15h. Caso vença, a equipe brasileira vai para as quartas de final. Contudo, caso saia derrotada, estará eliminada da competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Cazé TV, XSports e dos canais oficiais da Kings League Brasil.
Desimpain joga a vida no Mundial da Kings League
A equipe brasileira chega nesta etapa após tropeçar diante do Stallions, da Itália, por 6 a 5, na primeira rodada. Assim, no jogo seguinte, o Desimpain conseguiu bater os colombianos do Aniquiladores por 5 a 0 e se classificar para o Last Chance.
Já o DR7, que conta com uma grande gama de atletas brasileiros, começou bem a competição, ao vencer o atual campeão mundial, Los Troncos, por 6 a 1. Contudo, na rodada seguinte, perdeu para o Under Dogs, por 5 a 4 e acabou vindo para o Last Chance. Assim, também joga sua vida para seguir na competição.
Outros jogos do Last Chance do Mundial da Kings League
14h – Alpak FC x FWZ
15h – Desimpain x DR7
16h – Stallions x Los Troncos
17h – Atlético Parceros x No Rules
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