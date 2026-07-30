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Desimpain no Last Chance do Mundial da Kings League. Onde assistir

Desimpain no Last Chance do Mundial da Kings League. Onde assistir
Desimpain no Last Chance do Mundial da Kings League. Onde assistir -

O Desimpain decide sua vida nesta quinta-feira (30/7), contra o DR7, no Last Chance do Mundial de Clubes da Kings League. A partida está marcada para às 15h. Caso vença, a equipe brasileira vai para as quartas de final. Contudo, caso saia derrotada, estará eliminada da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, XSports e dos canais oficiais da Kings League Brasil.

Desimpain joga a vida no Mundial da Kings League

A equipe brasileira chega nesta etapa após tropeçar diante do Stallions, da Itália, por 6 a 5, na primeira rodada. Assim, no jogo seguinte, o Desimpain conseguiu bater os colombianos do Aniquiladores por 5 a 0 e se classificar para o Last Chance.

Já o DR7, que conta com uma grande gama de atletas brasileiros, começou bem a competição, ao vencer o atual campeão mundial, Los Troncos, por 6 a 1. Contudo, na rodada seguinte, perdeu para o Under Dogs, por 5 a 4 e acabou vindo para o Last Chance. Assim, também joga sua vida para seguir na competição.

Outros jogos do Last Chance do Mundial da Kings League

14h – Alpak FC x FWZ
15h – Desimpain x DR7
16h – Stallions x Los Troncos
17h – Atlético Parceros x No Rules

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