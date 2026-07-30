Flamengo sofre pressão às vésperas de decisões na Libertadores

O Flamengo ainda busca reencontrar o melhor futebol após a pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo. Os últimos resultados – empates contra São Paulo e Internacional – aumentaram a cobrança sobre a equipe justamente em um momento importante da temporada. Afinal, os confrontos contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores estão entre os próximos quatro compromissos da equipe, sendo que o time só volta a campo em 9 de agosto (daqui dez dias), contra o Vitória, pela 22ª rodada.

Os dois empates consecutivos pelo Brasileirão acenderam um sinal de alerta. Além dos pontos deixados pelo caminho, com o Palmeiras abrindo vantagem na liderança, o desempenho também virou motivo de preocupação. O próprio técnico Leonardo Jardim e o lateral-direito Varela reconheceram dificuldades para fazer a equipe recuperar características apresentadas antes da interrupção da temporada.

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Na avaliação do treinador, um dos problemas está na falta de tempo para trabalhar com o elenco completo. O Flamengo teve dez jogadores fora durante parte da pausa, enquanto outros trabalharam separadamente e retornaram gradativamente. Depois, a sequência de três partidas em um curto período dificultou os ajustes.

“Depois da chegada dos grupos, ainda não conseguimos afinar, porque também não tivemos tempo. Foram dez dias com três jogos, ou uma semana com três jogos. Por isso, temos que aproveitar ao máximo agora este tempo que temos para voltar a acertar aquilo que é o grupo na sua totalidade, de forma que as ações sejam melhor interpretadas e também que a qualidade do jogo volte àquilo que fizemos na primeira fase, quando conseguimos ter o grupo todo”, analisou Jardim.

Libertadores aumenta peso por reação no Flamengo

A necessidade de recuperar rapidamente o melhor nível ganha ainda mais importância pela proximidade da Libertadores. O Flamengo ainda terá o citado compromisso (contra o Vitória) pelo Brasileirão antes de iniciar o confronto eliminatório contra o Cruzeiro. Assim, Jardim reconheceu: os jogadores sabem que os últimos resultados ficaram abaixo do esperado, destacando a necessidade de uma resposta diante da sequência decisiva.

“Com certeza, os jogadores sabem que estes dois empates não eram o que pretendíamos. Eles também sabem que, para jogar no Flamengo, é preciso reagir à adversidade. Temos que aproveitar este período agora para trabalhar bem em equipe, trabalhar com este grupo fechado e depois ter o jogo ainda pelo Brasileiro para depois termos a primeira partida da Libertadores”, salientou.

Os jogos contra o Cruzeiro, que definem uma vaga nas quartas de final da competição continental, ocorrem nas quartas-feiras dos dias 12 e 19 de agosto. Como teve melhor campanha durante a fase de grupos, o Flamengo decide em casa, no Maracanã. Assim, o jogo de ida é no Mineirão – ambos serão às 21h30 (de Brasília).

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