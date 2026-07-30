Palmeiras alcança maior pontuação no começo do returno do Brasileirão

O Palmeiras disparou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Afinal, a goleada para cima do Vitória, na noite desta quarta-feira (29), fez com que a equipe chegasse aos 47 pontos, abrindo uma diferença de oito pontos para o vice-líder, Flamengo.

Inclusive, essa é a maior pontuação alviverde na 21ª rodada desde que o Brasileirão passou a ter 20 clubes, em 2006. Essa é a quinta vez que o Palmeiras chega nesta rodada na liderança do campeonato. Em 2009, somava 41 pontos. Já em 2016, tinha um ponto a menos. Nas duas últimas vezes, em 2022 e 2025, estava com 45 pontos.

Já a diferença é a mesma do ano passado, contra o mesmo adversário. Na história, a marca é a terceira maior de todo o Brasileirão. Apenas o Corinthians de 2017, que tinha 50 pontos e dez de diferença para o Grêmio, e o Botafogo de 2023, que estava com 51 pontos e onze de vantagem para o Palmeiras, ficam à frente.

Entretanto, o retrospecto não é otimista. Afinal, no ano passado, o Verdão não conseguiu conquistar o título no final do campeonato. Por outro lado, acabou sendo beneficiado pelo vacilo do Botafogo em 2023, quando se sagrou campeão brasileiro pela última vez. Nos anos anteriores, a equipe alviverde ficou com a taça em 2016 e 2022, sem levantar o troféu em 2009.

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