Trocas que resultaram na saída de Galoppo não geram frutos ao São Paulo

A negociação feita pelo São Paulo com o River Plate para a saída de Giuliano Galoppo caminha para não deixar frutos esportivos ao clube. Afinal, Enzo Díaz e Gonzalo Tapia, jogadores que chegaram ao Morumbis na operação envolvendo o meia argentino, estão próximos de deixar o Tricolor.

Os dois atletas desembarcaram no Tricolor como parte do acordo fechado com o River Plate no começo do ano, que manteve Galoppo na Argentina e a dupla no Brasil. Contudo, pouco tempo depois, tanto o lateral quanto o atacante estão de saída.

Enzo Díaz conversa com a diretoria para encaminhar sua saída. O lateral-esquerdo perdeu espaço, não atuou desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo e também demonstra insatisfação com os atrasos salariais. Talleres, da Argentina, e Charlotte FC, dos Estados Unidos, monitoram a situação do jogador.

Ao mesmo tempo, o São Paulo já se antecipou no mercado e encaminhou a contratação de Iago, do Bahia. Com Wendell como titular, Nicolas como opção da base e a chegada do novo reforço, Enzo passou a ter ainda menos espaço.

Do outro lado, Gonzalo Tapia também está perto de deixar o Morumbis. O São Paulo avançou nas conversas com o Columbus Crew, dos Estados Unidos, para emprestar o atacante chileno. Os clubes alinharam um acordo, enquanto o jogador aprovou a proposta salarial apresentada pela equipe norte-americana.

Dessa forma, a operação envolvendo Galoppo termina sem o retorno esperado dentro de campo. Contratados para reforçar o elenco após a negociação com o River Plate, Enzo Díaz e Gonzalo Tapia não conseguiram se consolidar e agora estão próximos de encerrar suas passagens pelo São Paulo.

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