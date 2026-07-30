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Trocas que resultaram na saída de Galoppo não geram frutos ao São Paulo

Trocas que resultaram na saída de Galoppo não geram frutos ao São Paulo
Trocas que resultaram na saída de Galoppo não geram frutos ao São Paulo -

A negociação feita pelo São Paulo com o River Plate para a saída de Giuliano Galoppo caminha para não deixar frutos esportivos ao clube. Afinal, Enzo Díaz e Gonzalo Tapia, jogadores que chegaram ao Morumbis na operação envolvendo o meia argentino, estão próximos de deixar o Tricolor.

Os dois atletas desembarcaram no Tricolor como parte do acordo fechado com o River Plate no começo do ano, que manteve Galoppo na Argentina e a dupla no Brasil. Contudo, pouco tempo depois, tanto o lateral quanto o atacante estão de saída.

Enzo Díaz conversa com a diretoria para encaminhar sua saída. O lateral-esquerdo perdeu espaço, não atuou desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo e também demonstra insatisfação com os atrasos salariais. Talleres, da Argentina, e Charlotte FC, dos Estados Unidos, monitoram a situação do jogador.

Ao mesmo tempo, o São Paulo já se antecipou no mercado e encaminhou a contratação de Iago, do Bahia. Com Wendell como titular, Nicolas como opção da base e a chegada do novo reforço, Enzo passou a ter ainda menos espaço.

Do outro lado, Gonzalo Tapia também está perto de deixar o Morumbis. O São Paulo avançou nas conversas com o Columbus Crew, dos Estados Unidos, para emprestar o atacante chileno. Os clubes alinharam um acordo, enquanto o jogador aprovou a proposta salarial apresentada pela equipe norte-americana.

Dessa forma, a operação envolvendo Galoppo termina sem o retorno esperado dentro de campo. Contratados para reforçar o elenco após a negociação com o River Plate, Enzo Díaz e Gonzalo Tapia não conseguiram se consolidar e agora estão próximos de encerrar suas passagens pelo São Paulo.

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